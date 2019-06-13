Нашла свою «половинку»: стало известно имя нового избранника Ани Лорак

Шоу-бизнес

Журналистам удалось выяснить имя нового избранника 40-летней украинской певицы Ани Лорак, которая в январе пережила болезненный развод с турецким предпринимателем Муратом Налчаджиоглу. С тех пор исполнительнице приписывали сразу несколько романов, в том числе с российским участником «Евровидения» Сергеем Лазаревым.

Однако на самом деле сердце Ани удалось завоевать саунд-продюсеру Black Star Inc. Егору Глебу, пишет российское агентство со ссылкой на сообщает Telegram-канал «Только никому».

«Мы выяснили личность нового спутника Ани Лорак. Это Егор Глеб (саунд-продюсер Black Star)», — сообщили авторы.

О личности нового возлюбленного украинской дивы известно не так много. Многие говорят, что визуально он очень похож на исполнителя Егора Крида, однако, в отличие от последнего, в постели предпочитает женщин. Кстати, во времена совместной работы в Black Star мужчины близко дружили. Крид даже упомянул имя тезки в одном из интервью.

На фото: Егор Крид и Егор Глеб

«Человек по имени Егор Глеб, мой близкий друг, который вокруг себя собрал музыкантов. Он всем рулит. Есть музыканты, аранжировщики и те, кто делает сведение. Мы собираемся на студии, и вместе у нас получается. То есть нет такого, чтобы я когда-то у кого-то купил песню. И никогда не будет — все свои песни я пишу сам, все мелодии я придумываю сам вместе с командой, музыку, все аранжировки — все делаю сам», — рассказал тогда Крид.

Добавим, что пока ни Ани Лорак, ни Егор Глеб информацию о романе не подтвердили, и эта новость относится к разряду слухов. Тем не менее авторы «Только никому» говорят об этом с полной определенностью.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», после развода Ани Лорак заявила, что начала новую жизнь, доказательством чему стало то, что на одной из последних вечеринок она светилась от счастья. Изменения произошли не только внутри, но и снаружи — Ани очень преобразилась.

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