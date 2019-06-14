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Десятки запрещенных мин: стали известны подробности о новых позициях ВСУ под Донецком (видео)
На новых позициях под Донецком, куда продвинулась 24-ая отдельная механизированная бригада (ОМБР) имени Короля Данила, украинские бойцы обезвредили более 40 противопехотных мин, запрещенных Оттавской конвенцией.
Как сообщают в штабе Объединенных сил, специалисты установили, что ПМН-2 не изготавливались на территории Украины и имеют маркировку «другого государства».
Сообщается, что ПМН-2 — противопехотная фугасная мина нажимного действия (детонирует, когда человек наступает на датчик).
В Украине, ранее имевшей один из крупнейших арсеналов противопехотных мин (после Китая, Российской Федерации, США и Пакистана), присоединились к Оттавской конвенции, запрещающей использование противопехотных мин как средств вооруженной борьбы и уничтожили их. Также сообщается, что Российская Федерация не является участницей Оттавской конвенции.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», после продвижения на новые позиции под Донецком ВСУ практически полностью контролируют Марьинку. На некоторых участках позиции украинских военных и противника разделяют несколько сотен метров.
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