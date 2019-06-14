Украина

Оделась, как на сафари: Чичерина возмутила сеть фото с шахты на Донбассе

Российская певица Юлия Чичерина, чьи данные были внесены в базы «Миротворца» как пособницы боевиков и которая часто бывает на временно неподконтрольных правительству Украины территориях Донбасса, побывала в оккупированной Макеевке.

В соцсети выложили несколько фотографий Чичериной в Макеевке, на которых она одета в «защитное» платье. «Оделась, как на сафари», — прокомментировал ее наряд один из интерент-пользователей.

Есть фотографии из Макеевки и на страничке Юлии Чечериной в Twitter. Там она выложила фото из шахты, где, как пишет местная пресса, записывала клип в память о ликвидированном главаре боевиков «ДНР» Александре Захарченко.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», скандальная российская рок-певица Юлия Чичерина пригрозила основателю Facebook Марку Цукербергу «следующей войной» в ответ на временную блокировку ее страницы в соцсети.

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