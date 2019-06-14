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СБУ обезвредила на Донбассе масштабную пропагандистскую сеть, работавшую с российским Генштабом
СБУ разоблачила «информационное подразделение», участники которого под кураторством российских спецслужб собирали важную информацию и организовывали антиукраинские акции в Луганской области. Ранее в украинской спецслужбе назвали виновных в катастрофе Ил-76 и гибели десантников в 2014 году в небе над Луганском.
Как сообщают в Службе безопасности Украины, оперативники задокументировали деятельность подразделения, сформированного Главным управлением Генштаба Вооруженных сил РФ при так называемом «2 АК» российских оккупационных войск в Луганске. Около двух десятков входивших в него людей, получая российские «темники», распространяли фейковые сообщения в соцсетях и СМИ.
Сотрудники СБ Украины установили, что за каждым районом и населенным пунктом Луганской области на подконтрольных правительству территориях был закреплен представитель информационного подразделения, который составлял так называемый «паспорт региона». «Куратор» отслеживал обстановку на своем «участке» и при помощи информационных технологий работал над ее дестабилизацией и провоцировал социальное недовольство.
Также спецслужба обнаружила более пятидесяти фейковых аккаунтов в соцсетях, которые использовались для навязывания интернет-пользователям прокремлевской точки зрения на события в Украине и распространения лживой информации.
«Всех лиц, входивших в состав информационного подразделения, установили. В рамках уголовного производства заочно объявлено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 110 и ч. 1 ст. 258−3 Уголовного кодекса Украины жительнице Луганска, которая возглавляла группу», — говорится в сообщении СБУ. Также сообщается, что один из информаторов осужден к четырем годам лишения свободы, а обвинительные материалы в отношении других участников агентурной сети находятся на рассмотрении в судебных органах.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», сотрудники спецслужбы задержали жителя Харьковской области, который заложил взрывчатку под цистерну с хлором и попытался устроить диверсию на территории комплекса водоподготовки «Днепр» КП «Харьковводоканал» под Харьковом.
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