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Хотел лишить воды Харьков и Лозовую: СБУ задержала диверсанта со взрывчаткой (фото)
Под Харьковом диверсант, завербованный спецслужбой России, заложил взрывчатку на территории «Харьковводоканала», взрыв которой мог оставить без воды Харьков и Лозовую. Ранее в Запорожье заложили взрывчатку в мусорный бак, стоящий рядом с детской площадкой.
Как сообщают в Службе безопасности Украины, оперативники спецслужбы совместно с бойцами спецподразделения СБУ «А» задержали жителя Харьковской области сразу же после закладки и попытки приведения в действие взрывного устройства. Диверсию готовили в поселке Краснопавловка, где находится комплекс водоподготовки «Днепр» КП «Харьковводоканал».
Задержанный признался, что в феврале 2019 года был завербован сотрудниками ФСБ РФ в Белгороде (Россия) и что на преступление пошел по их заданию. Взрывчатку диверсант заложил под емкость с хлором, которая технологически задействована в системе очистки воды и, в случае повреждения, восстановлению не подлежит. По предварительным данным, мощность взрывчатки эквивалентна двум килограммам тротила.
«Взрыв мог привести к дестабилизации социально-экономической обстановки в регионе из-за прекращения водоснабжения в городах Харьков и Лозовая. Гражданину Украины объявлено подозрение о совершении преступления, предусмотренного ст. 113 („Диверсия“) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании меры пресечения. Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия», — говорится в сообщении.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», сотрудники СБУ обезвредили агента российской разведки, которым оказался бывший украинский военный. Офицера запаса завербовал в РФ в 2017 году кадровый сотрудник ФСБ РФ во время встречи выпускников Ленинградского высшего военно-политического училища противовоздушной обороны им. Андропова.
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