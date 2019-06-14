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Фамилия актера «Сватов» исчезла из «черного списка» Минкульта
Имя российского актера Федора Добронравова — звезды сериала «Сваты», на прокат второго сезона которого телекомпании «1+1 медиа» Госкино не выдает повторную лицензию, исчезло из «черных списков» Минкульта.
Как сообщают «Буквы», сейчас в списке лиц, создающих угрозу национальной безопасности Украины, значатся 147 имен. Но Федора Добронравова, попавшего в перечень еще в 2017 году, там больше нет. В «черные списки» его имя внесли за незаконное (не через контролируемые Украиной пункты пропуска) посещение Крыма, а также поддержку аннексии украинских территорий Россией.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в марте этого года Окружной административный суд Киева признал противоправными действия Службы безопасности Украины, запретивший въезд в страну гражданину России Федору Добронравову. Нахождение в «черных списках» Минкульта актера, по закону о Госкино, влечет за собой отказ в выдаче или прекращение действие уже выданного государственного удостоверения на право распространения и демонстрации фильмов, в том числе, сериала «Сваты», с его участием. Решение СБУ опротестовали «Телерадиокомпания студия 1 + 1» и ООО «Киноквартал».
Позже СБУ и Госкино Украины проиграли и апелляцию авторам «Сватов» и телеканалу «1+1».
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