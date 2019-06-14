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Больше нет смысла скрывать: Сергей Лазарев рассекретил тайную свадьбу (видео)
Популярный российский певец Сергей Лазарев, «свадебные фото» которого взбудоражили сеть и вызвали волну слухов о том, что он решил наконец-то связать себя узами брака, сделал откровенное признание. Артист показал новое видео «церемонии», на котором он в костюме жениха ведет к подвенечной арке жгучую брюнетку модельной внешности, и раскрыл правду.
«Больше нет смысла скрывать … Я наконец-то решился и очень счастлив, что могу сделать счастливыми вас, мои любимые подписчики!» — признался Сергей. Оказалось, это был всего лишь рекламный трюк. Лазарев стал «лицом» рекламной кампании известной торговой сети, а его невестой стала девушка-консультант из салона по продаже автомобилей.
Артист объявил розыгрыш автомобиля класса люкс, а также денежных призов. Победителей обещает назвать через 10 дней. Очень скоро Сергей удалил свадебное видео, но оно уже разлетелось по страницам других пользователей Instagram.
Кстати, ранее свой автомобиль подарила подписчице и украинская телеведущая Леся Никитюк.
Пока Лазарев остается холостяком, периодически возникают слухи о его романе с Ани Лорак. Но эти отношения артисты не комментируют.
Также «ФАКТЫ» писали о том, что Сергей Лазарев набросился на Светлану Лободу с матами за кулисами премии МУЗ-ТВ.
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