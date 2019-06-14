В больнице Днепра мужчина умер из-за отсутствия денег на операцию: что говорят врачи

Происшествия

В Днепре в отделении терапии 9-й городской больницы умер мужчина, у которого была гангрена и который отказался от операции из-за того, что у него не было денег. Напомним, в Киеве в очереди к врачу умерла пожилая женщина.

Как сообщают очевидцы, мужчина лежал на кушетке в коридоре возле туалета, видно было, что у него сильные боли. Его конечность была опущена в какую-то емкость, замотана в пакеты. По ночам слышны были его стоны. Промучившись несколько дней без оперативного вмешательства пациент скончался.

По словам врачей, мужчину изначально привезли в хирургическое отделение горбольницы № 4. Туда его определили родственники ромской национальности, которые не особо заботились о дедушке. Больного осмотрели, поставили диагноз «гангрена» и сообщили, что пациенту необходима операция — без ампутации он не выживет. Родственники и сам больной отказались от операции, поэтому мужчину перевели в терапевтическое отделение больницы № 9.

Как пишет «Информатор», врачи оказывали мужчине всю необходимую помощь — делали перевязки, обезболивали и промывали раны. Многие пациенты жаловались на плохой запах от больного дедушки и просили его «куда-то убрать». Но медики не могли просто избавиться от человека. В ночь на 14 июня мужчина умер.

Отметим, согласно законам Украины пациент имеет право отказаться от медицинской помощи. Причем отказаться он имеет право даже после того, как дал согласие. Принудительное медицинское лечение без согласия дееспособного совершеннолетнего пациента является вмешательством в его право на физическую неприкосновенность и посягательством на права, гарантированные ст. 8 Европейской конвенции.

Как сообщали «ФАКТЫ», в Киеве на лестничной клетке своего дома умер мужчина, который перед трагедией, несмотря на недомогание, отказался от помощи медиков. В Кременчуге Полтавской области в городской больнице умер годовалый ребенок. Мальчика лечили от желудочно-кишечной инфекции, а причиной смерти стал отек головного мозга

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