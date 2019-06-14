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Происшествия

Под Киевом грузовик с коровами попал в смертельное ДТП (фото)

13:43 14 июня 2019 297
ДТП в Василькове
Инф. «ФАКТОВ»

В пятницу, 14 июня, в Василькове (Киевская область) врезался в столб и перевернулся грузовик, перевозивший крупный рогатый скот. Ранее на Закарпатье в ДТП погибли пятеро лесорубов — грузовик сорвался с горы и упал в реку.

Как сообщили в главном управлении ГосЧС в Киевской области, водитель и пассажир погибли на месте — спасателям пришлось доставать их тела из искореженной машины.

По предварительным данным, водитель автомобиля при повороте на улицу Донбассовскую не справился с управлением и врезался в опору электросети. Также во время ДТП погибло несколько животных.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Польше автомобиль, в котором находились четверо украинцев, врезался в дерево. Двое погибли на месте, а еще один — в больнице во время операции. 19-летний гражданин Украины находится в больнице в тяжелом состоянии.

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