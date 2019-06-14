Вокруг сериала "Чернобыль" разгорелся новый скандал

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После успеха сериала «Чернобыль» американского канала HBO, в сети стали появляться претензии от некоторых людей о якобы использовании в фильме материалов без разрешения или указания их автора. Так украинский режиссер Андрей Примаченко заявил, что его видео использовали в мини-сериале без разрешения.

Речь идет о визуализации записи телефонных переговоров 26 апреля 1986 года диспетчера ЦППЗ (центрального пункта пожарной связи) с диспетчерами ВПЧ (военизированной пожарной части) Чернобыльской АЭС.

Это видео загружено в YouTube на канале «Студия Передовая» 18 марта 2013 года, автором которого является Андрей Примаченко. Аналогичное видео в первой серии мини-сериала НПО «Чернобыль».

Как сообщает «Детектор Медиа», Примаченко сказал, что команда создателей сериала не связывалась с ним по использованию контента.

Пока он не планирует обращаться к юристам по решению этого вопроса, надеясь, что с ним будут контактировать по поводу инцидента. Если нет, то он будет думать о юридическом решения этого вопроса.

Режиссер утверждает, что он бы дал разрешение на использование его ролика, только, чтобы было указано его авторство.

9 июня во программе «Кино с Яниной Соколовой» Евгения Яцута, исполнительная продюсер Radioactive Films, отмечала, что именно их организация занималась решением всех вопросов, которые касались использования в сериале объектов, на которые распространяется авторское право.

«Должны были выдержаны все авторские права на использование любых объектов, которые могут потенциально нести в себе авторское право. Это все должно быть очищено. Мы также кроме съемок, помогали НПО получать право использования от правообладателей. Это и архивные материалы: оригинальный эпизод с выходом программы „Вести“, где говорили о катастрофе; и переговоры операторов пожарной службы, когда они созвали всех возможных пожарных. Это тоже оригинальная запись», — говорила Яцута.

Андрей Примаченко утверждает, что знает, где оригинальный источник диалога пожарных. Он подозревает, что создатели «Чернобыля» эту часть видео взяли из его ролика.

Издание пишет, что Radioactive Films ответили режиссеру Примаченко в Facebook, что «права на использование видео были получены и подтверждены дирекцией музея Чернобыля в Киеве». А Евгения Яцута предложила Андрею Примаченко связаться с организацией, если у него есть письменное подтверждение своего авторства.

«Мы в данном вопросе выполняли вспомогательную консультативную и поисковую работу, так же как и рабочие музея Чернобыля, которые лучше разбираются в архивных материалах на эту тему. Мы можем связать вас непосредственно с ответственными за это в HBO, при условии наличия у вас письменных подтверждений вашего авторства», — написала она.

Затем госпожа Яцута добавила, что «видео выложено на многих страницах интернета и считается созданным во времена СССР».

Между тем, Андрей Примаченко подчеркнул: у него есть исходный файл использованного в сериале ролика, то есть именно он является его автором. Над документом, который может подтвердить его авторство, — работает.

Напомним, мини-сериал «Чернобыль» начал выходить на телеканале HBO 6 мая. В пяти сериях рассказывается о первой катастрофе с мирным атомом в мире, которая произошла 26 апреля 1986 года на Чернобыльской АЭС.

Пятисерийный фильм стал событием мирового уровня. Он возглавил список самых популярных сериалов в истории. Его рейтинг составляет 9,7 по 10-балльной шкале на сайте IMDB.com, который по праву считается самой полной информационной базой в области кино и телевидения. Оценивали сериалы зрители. В частности, за «Чернобыль» проголосовали 78 980 человек.

Не обошлось без инцидентов. Как писали «ФАКТЫ», первый президент СССР Михаил Горбачев опроверг версию создателей сериала HBO «Чернобыль» о том, что он распорядился не награждать академика Легасова званием Героя Социалистического Труда после того, как он представил свою версию атомной катастрофы.

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