Свитолина рассталась с французским теннисистом, — СМИ (фото)

Спорт

Слухи о том, что первая ракетка Украины одесситка Элина Свитолина рассталась со своим бойфрендом французским коллегой Гаэлем Монфисом, похоже, имеют под собой почву. Об этом утверждает французское издание We love tennis, ссылаясь на собственные источники в близком окружении спортсменов.

Напомним, что об отношениях между Элиной и Гаэлем стало известно в начале нынешнего года. Пара активно публиковала совместные фотографии, проводя досуг вместе, а также создала страницу в Instagram с названием g.e.m.s.life (g.e.m.s. — первые буквы инициалов спортсменов — Gael, Elina, Monfils, Svitolina).

Впрочем, на днях страница, а вместе с ней и фотографии, пропала из Instagram. Тем не менее, Свитолина подогрела интерес фанатов, засветив кольцо на безымянном пальце правой руки. Вот только, судя по всему, если свадьба и будет в обозримом будущем, то точно не с французом.

Элина и Гаэль встречались полгода

Добавим, что предыдущие отношения и у Свитолиной, и у Монфиса были со спортсменами — Элина долгое время встречалась с игроком сборной Англии по крикету Рисом Топли, а возлюбленной Гаэля была словацкая теннисистка Доминика Цыбулкова.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Свитолина уступила на «Ролан Гаррос» экс-первой ракетке мира.

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