Украина

Погода на пятницу: в Украине сохранится «африканская» жара

Погода в Украине в пятницу, 14 июня, будет жаркой с температурой до +30+35 градусов. Везде будет сухо, кроме западных областей, говорится в сообщении Gismeteo.

Уточняется, что отдельные грозовые дожди в пятницу ожидаются в Закарпатской, Черновицкой, Ивано-Франковской, Львовской и Ровненской областях.

В Киеве установится солнечная погода без осадков. Столбики термометров в течение суток будут варьироваться в пределах +21…+30 °С. Ветер восточный, 4−10 м/с. Солнце взойдет в 04:46, а зайдет в 21:10. Долгота дня — 16:24. Геомагнитная обстановка будет спокойной. Ультрафиолетовый индекс днем достигнет 6 баллов — высокого уровня. Ветер ожидается юго-восточный (в южной и восточной части — северо-восточный), 5−10 м / с.

Прогноз погоды на пятницу, 14 июня, в других городах Украины:

Ужгород — +30…+32

Львов — +29…+31

Ивано-Франковск — +29…+31

Тернополь — +29…+31

Черновцы — +29…+31

Хмельницкий — +30…+32

Луцк — +29…+31

Ровно — +30…+32

Житомир — +30…+32

Винница — +29…+31

Одесса — +29…+31

Николаев — +31…+33

Херсон — +31…+33

Симферополь — +30…+32

Кропивницкий — +30…+32

Черкассы — +30…+32

Чернигов — +29…+31

Сумы — +27…+29

Полтава — +29…+31

Днепр — +31…+33

Запорожье — +31…+33

Донецк — +29…+31

Луганск — +28…+30

Харьков — +27…+29

Киев — +30…+32

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», синоптик Наталья Диденко констатировала, что жара в Украине побила рекорды африканского Алжира.

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