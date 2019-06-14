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Погода на пятницу: в Украине сохранится «африканская» жара
Погода в Украине в пятницу, 14 июня, будет жаркой с температурой до +30+35 градусов. Везде будет сухо, кроме западных областей, говорится в сообщении Gismeteo.
Уточняется, что отдельные грозовые дожди в пятницу ожидаются в Закарпатской, Черновицкой, Ивано-Франковской, Львовской и Ровненской областях.
В Киеве установится солнечная погода без осадков. Столбики термометров в течение суток будут варьироваться в пределах +21…+30 °С. Ветер восточный, 4−10 м/с. Солнце взойдет в 04:46, а зайдет в 21:10. Долгота дня — 16:24. Геомагнитная обстановка будет спокойной. Ультрафиолетовый индекс днем достигнет 6 баллов — высокого уровня. Ветер ожидается юго-восточный (в южной и восточной части — северо-восточный), 5−10 м / с.
Прогноз погоды на пятницу, 14 июня, в других городах Украины:
Ужгород — +30…+32
Львов — +29…+31
Ивано-Франковск — +29…+31
Тернополь — +29…+31
Черновцы — +29…+31
Хмельницкий — +30…+32
Луцк — +29…+31
Ровно — +30…+32
Житомир — +30…+32
Винница — +29…+31
Одесса — +29…+31
Николаев — +31…+33
Херсон — +31…+33
Симферополь — +30…+32
Кропивницкий — +30…+32
Черкассы — +30…+32
Чернигов — +29…+31
Сумы — +27…+29
Полтава — +29…+31
Днепр — +31…+33
Запорожье — +31…+33
Донецк — +29…+31
Луганск — +28…+30
Харьков — +27…+29
Киев — +30…+32
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», синоптик Наталья Диденко констатировала, что жара в Украине побила рекорды африканского Алжира.
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