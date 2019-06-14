Политика

Это было предательство: Зеленскому припомнили его слова на дебатах

Шестого президента Украины Владимира Зеленского невозможно воспринимать как самостоятельного политика. Об этом в своем блоге на «Радио Свобода» пишет российский журналист, политолог и политический деятель Андрей Пионтковский.

По мнению Пионтковского, Зеленскому самому в голову не могла бы прийти мысль о политической, тем более президентской карьере. Политолог считает, что проект «Зеленский» создан коллективным политтехнологом, обладающим серьезными ресурсами.

Пионтковский отмечает, что вся избирательная кампания нынешнего президента была технологически блестяще проведена.

Политтехнологи использовали две болевые точки украинского общества. Во-первых, отсутствие за прошедшие пять лет реальной борьбы с коррупцией, глубоких экономических реформ, ликвидацию олигархата. Во-вторых, продолжающуюся уже шестой год войну с Россией.

Слова «Зеленского» об ответственности власти, ответственности президента Порошенко, а также слова о мире отвечали чаяниям украинского народа.

«Зеленский» провозгласил себя «партией мира» и заклеймил своего соперника как лидера «партии войны».

«Сам термин „партия войны“ был предательской по отношению к Украине ложью „Зеленского“, сознательной подменой понятий, нейролингвистическим манипулированием сознанием избирателей и огромным подарком кремлевской пропаганде», — пишет Пионтковский.

Он отмечает, что в Украине не может быть «партии войны» по определению. Партия войны — это военно-политическое руководство России.

А Украина — жертва агрессии военной сверхдержавы, захватившей у нее часть территории и не скрывающей своей цели уничтожить Украину как независимое государство.

Политик напоминает, что Украина смогла, повышая боеспособность своей армии, опираясь на политическую поддержку своих друзей и союзников, остановить дальнейшую агрессию России.

По его мнению, сегодня в Украине есть только две партии: партия сопротивления агрессии и партия капитуляции.

Отмечая справедливые упреки в адрес прежней власти по экономической повестке дня, Пионтковский пишет, что Украина достойно справилась с военно-политическим вызовом. Путинский план «Новороссии» был сорван консолидацией украинского общества, созданием почти с нуля украинской армии, самоотверженностью десятков тысяч добровольцев — патриотов Украины. И в этом он признает заслугу президента Порошенко, который на всех фронтах сопротивлялся российской агрессии.

«Не случайно его так бешено ненавидят Кремль и путинские информационные псы», — отмечает политтехнолог.

Он считает, что на дебатах кандидат в президенты Владимир Зеленский, зачитывая заготовленный текст политтехнологов, обвинял Порошенко в том, что тот «послал на смерть украинских моряков для отмены президентских выборов». Что Пионтковский считает клеветой.

«Это было предательством сражающейся с агрессором Украины, предательством, направленным на подрыв системы ее международных союзов, в тяжелейших условиях созданной украинской дипломатией», — отмечает журналист, считая что коллективный «Зеленский» способен капитулировать перед Путиным.

Напомним, президент Владимир Зеленский, считает Россию агрессором. Между тем, по его мнению, для окончания войны на Донбассе нужно садиться за стол переговоров. Для начала он запустил процесс обмена военнопленными. Зеленский провел встречу с председателем ОБСЕ Мирославом Лайчаком. Темой встречи стала «перезагрузка» переговоров в Минском формате.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter