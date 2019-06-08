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Зеленский готовится к обмену пленными: президент помиловал 72-летнего изменника
Президент Украины Владимир Зеленский издал указ о помиловании 72-летнего россиянина Вячеслава Высоцкого, имя которого включено в список на обмен с РФ. Об этом сообщает российский ресурс Настоящее Время со ссылкой на источник в Министерстве юстиции Украины.
Таким образом, его могут обменять на одного из украинцев, содержащихся в тюрьмах России и аннексированного Крыма.
Сообщается, что Высоцкий подписал обращение на имя президента РФ Владимира Путина с просьбой обменять его, как это предлагал офис омбудсмена Людмилы Денисовой.
О Вячеславе Высоцком известно, что он был осужден Деснянским районным судом Киева к 12 годам лишения свободы за государственною измену. По версии обвинения, он собирал сведения ведомости, составляющие государственную тайну, с целью передачи их представителям иностранной организации.
Полные списки заложников и военнопленных президенту передали 24 мая. В т.ч. только террористы «ЛНДР» незаконно удерживают 107 украинских пленных и заложников. А 30 мая Владимир Зеленский встретился с родственниками украинцев, которые находятся в тюрьмах России и аннексированного Крыма.
Как сообщали «ФАКТЫ», в настоящее время осуществляется доработка так называемой «дорожной карты» Украины по Донбассу, обнародовать которую планируют после 19 июня. Программа включает
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— Роза Львовна, а почему вы отказали прошлому жильцу? — Я, конечно, не любопытна, но, если человек постоянно закрывает замочную скважину, это таки подозрительно!