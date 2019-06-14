Влад Топалов оригинально поздравил Регину Тодоренко с днем рождения

Шоу-бизнес

Известная телеведущая Регина Тодоренко, которая вместе с мужем Владом Топаловым, принялись обзывать друг друга в сети, называя курицей и медведем, 14 июня принимает поздравления. Ей исполнилось 29 лет.

Раньше, по традиции, каждый новый год своей жизни она встречала в новой стране. В этот раз в связи с работой, подготовкой к свадьбе и воспитанием маленького сына, осталась в Москве, где сейчас живет и работает.

Регина похвасталась, что муж приготовил для нее необычный подарок. Однако уточнять, что именно преподнес ей супруг, не стала. В свою очередь, Влад весьма оригинально поздравил любимую жену с праздником, назвав ее медведем.

«Матушка моя! Друг мой родной! С днём варенья тебя! Сопливо-мимишного поздравления не будет. Их сегодня у тебя достаточно! Всё скажу лично! А тут я хочу радоваться и улыбаться! Ты — солнце! Ты — невероятно яркая и горячая планета, которая согревает и „озеленяет“ всё вокруг и всё, чего касается! Будь ЗДОРОВОЙ. Это главное! Это вопрос нашего с Майклом выживания. Ты — самый веселый человек на земле! Твоей доброты и любви хватает на миллиарды световых лет!», — написал Топалов.

В своей пламенной речи он в очередной раз признался Регине в любви и пожелал всяческих успехов в работе. А также пожелал «новых детей». Поклонники в сети принялись гадать, не беременна ли Регина снова. Тем более она сказала, что подарок от Влада — «просто бомба».

«Ты мама года, жена года, ведущая года и женщина года для нас! Ты только нас люби и корми вовремя! А мы всегда и во всем с тобой! Ты крутой медведь!», — написал Влад под фото с женой.

Сама Регина попросила друзей и родных не дарить ей подарки.

«Сегодня же хочу попросить всех вас, моих друзей, близких, добрых подписчиков, преданных поклонников, не дарить мне подарков. Лучшим подарком станет помощь Артему», — написала она. Тодоренко рассказала, что 10-летний Артем родился раньше срока с диагнозом ДЦП и ему необходимы регулярные курсы реабилитации.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что Регина Тодоренко и Влад Топалов, которые расписались еще в октябре прошлого года, готовятся к пышной свадьбе, которую отгуляют в Италии. Телеведущая показала, какие платья выбирает для торжества.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter