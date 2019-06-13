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"Медведь" и "курица": Тодоренко и Топалов начали публично унижать друг друга в Сети
Украинская телеведущая Регина Тодоренко и певец Влад Топалов состоят в отношениях уже около двух лет, а в декабре прошлого года даже стали родителями. Артисты не любят делиться подробностями личной жизни и лишь иногда в своих микроблогах делятся тонкостями семейной жизни.
Так, накануне, Топалов в своем профиле Instagram поздравил возлюбленную с завершением очередного сезона ее авторского шоу, где сказал не только много теплых слов, но и обозвал Регину «медведем», отмечает VladTime.
«Мое ко-ко-ко! Спасибо за поддержку»,а также смайлик курицы оставила в комментариях под публикацией Тодоренко.
Издание отмечает, что вокруг звездной пары ходит много слухов об их отношениях, на которые они предпочитают никак не реагировать.
Теперь же пользователи решили, что если Тодоренко и Топалов начали публично унижать друг друга в Instagram, то, вероятно, в их браке назрел серьезный кризис, который может закончиться разводом.
Известно, что с появлением ребенка Регина стала выбиваться из сил, совмещая материнство и карьеру. Иногда она даже брала ребенка на съемочную площадку и в перерывах старалась уделять ему внимание. Не исключено, что всю свою любовь и заботу ведущая стала отдавать сыну, а на возлюбленного просто не оставалось сил. Вероятно, у Топалова сдали нервы и он устал терпеть «игнорирование» со стороны жены.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Влад Топалов рассказал о сложностях в воспитании сына.
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