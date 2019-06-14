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Зеленский решил выбрать главу Львовской ОГА через Facebook
Президент Украины Владимир Зеленский, который ищет кандидата на должность губернатора Львовской области, обратился к жителям с просьбой предоставить информацию по трем потенциальным кандидатам на этот пост.
«День добрый, Львовщина! Обращаюсь к вам за помощью. Сейчас есть три претендента на должность главы Львовской ОГА. Хочу узнать ваше мнение об этих господах. Что вы знаете или слышали об их репутации, менеджерских и моральных качествах? Да и вообще — кто вам больше нравится?», — пишет Зеленский в Facebook.
На пост главы области предлагаются три кандидатуры:
1. Денис Шмыгаль, 43 года.
Кандидат экономических наук.
Директор ДТЭК «Бурштынская ТЭС», заместитель генерального директора ПАО «ДТЭК Западэнерго».
2. Максим Козицкий, 38 лет.
Директор компании «Эко-Оптима».
Лауреат премии «Человек года» в номинации «Предприниматель года».
3. Маркиян Мальский, 35 лет.
Адвокат, кандидат юридических наук.
Председатель западного филиала юридической компании Arzinger. Автор трех книг, более 100 научных и 300 публицистических статей.
Напомним, 11 июня президент Владимир Зеленский уволил 15 глав областных государственных администраций. Увольнения состоялись после того, как из Кабмина были получены соответствующие представления. Своих постов лишились руководители Львовской, Черниговской, Хмельницкой, Херсонской, Тернопольской, Сумской, Одесской, Полтавской, Николаевской, Киевской, Кировоградской, Ивано-Франковской, Закарпатской, Волынской, Запорожской областей.
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