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Абсолютно голая: 49-летняя Наоми Кэмпбелл разделась в пустыне (фото)
Знаменитая британская супермодель Наоми Кэмпбелл, которой приписывали роман с 25-летним музыкантом из группы One Direction Лиамом Пэйном, взбудоражила сеть откровенным фото. 49-летняя красотка опубликовала в Instagram эротическое фото, на котором позирует абсолютно голой. Из одежды на ней — только тоненькая цепочка, спадающая на ягодицы. Черная Пантера стоит среди пустыни, повернусь к камере спиной.
Наоми полностью разделась ради съемки для июльского номера британского Vogue.
Кэмпбелл также предстала в ярких топах и купальниках. Автором пикантной фотосессии выступил модный британский фотограф Джейми Хоуксворт. Съемка проходила на юго-востоке Кении.
Подписчикам очень понравилась откровенная фотосессия супермодели. В комментариях они засыпали ее комплиментами.
«Наоми, ты просто королева!», «Кто сказал, что не бывает ничего идеального? Ты икона и всегда ей будешь!», «У тебя идеальное тело, Наоми», — пишут под фото.
Ранее Наоми Кэмпбелл снялась топлес для рекламной фотосессии.
Также «ФАКТЫ» писали о том, что Потап сфотографировал абсолютно голую Настю Каменских в постели.
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