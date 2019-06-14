- 12:02 «Реал» потратил летом на новичков рекордные 303 млн евро и еще хочет «японского Месси»
- 12:01 СБУ обезвредила на Донбассе масштабную пропагандистскую сеть, работавшую с российским Генштабом
- 11:58 Продают жетоны с наценкой: в сети рассказали об интересном "бизнесе" возле метро в Киеве
- 11:57 Доллар дешевеет: каким будет курс в ближайшие дни
- 11:57 В нелепо ярких туфлях на два размера больше: Виктория Бекхэм удивила выбором обуви
- 11:39 Украинцев ждут жаркие выходные: синоптик дала прогноз погоды на 15 и 16 июня
- 11:39 Мошенники наживаются на горе в семье Бари Алибасова
- 11:35 Отец финалиста ЧМ-2019 героически погиб от рук боевиков «ДНР» на Донбассе
- 11:28 Боевики обстреляли жилые дома в Марьинке: много пострадавших
- 11:25 «Любовницу» принца Уильяма больше не принимает светское общество и ее брак трещит по швам
- 11:23 Избиение однопартийца Гриценко в Виннице: вскрылись новые детали
- 10:52 Это перебор: Потап показал абсолютно голую Настю Каменских
Это перебор: Потап показал абсолютно голую Настю Каменских (фото)
Молодожены Потап и Настя Каменских, которые после свадьбы больше не скрывают своих чувств и эмоций, демонстрируя страсть и нежность на фото, стали предельно откровенными. Замужняя Настя показала в Instsgram новое фото, на котором позирует абсолютно голой, сидя в постели. Певица не стесняется демонстрировать свою пятую точку, которой даже песню посвятила «Попа, как у Ким».
«Поймал с утра мой мальчик», — подписала эротическое фото Настя, намекая на то, что автором снимка является Потап.
Откровенный кадр взбудоражил сеть. Подписчики активно ставят лайки и комментируют. «Ого, Настя! Это фото, для личного архива замужней женщины!», «Повезло Потапу», «Я, конечно, все понимаю, красиво, но мне кажется, это уже перебор», «Фигура огонь! Только зачем это выкладывать? Это же не порно журнал!», — пишут комментаторы.
Напомним, после романтичного медового месяца в одном из самых дорогих отелей в Кемере Потап и Настя вернулись к работе. Каменских выступила с концертом в Киеве и впервые прокомментировала слухи о беременности. Потап хвастается в сети прелестями жены — недавно он опубликовал фото полуобнаженной Насти в бассейне.
Также пара активно занимается спортом и демонстрирует утренние тренировки.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
В сельском магазине: — У вас есть сыр «Рокфор»? — А что это такое? — Это такой сыр с плесенью. — Сыра нет, но есть колбаса «Рокфор», беляши «Рокфор» и селедка «Рокфор».