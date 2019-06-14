Это перебор: Потап показал абсолютно голую Настю Каменских (фото)

Шоу-бизнес

Молодожены Потап и Настя Каменских, которые после свадьбы больше не скрывают своих чувств и эмоций, демонстрируя страсть и нежность на фото, стали предельно откровенными. Замужняя Настя показала в Instsgram новое фото, на котором позирует абсолютно голой, сидя в постели. Певица не стесняется демонстрировать свою пятую точку, которой даже песню посвятила «Попа, как у Ким».

«Поймал с утра мой мальчик», — подписала эротическое фото Настя, намекая на то, что автором снимка является Потап.

Откровенный кадр взбудоражил сеть. Подписчики активно ставят лайки и комментируют. «Ого, Настя! Это фото, для личного архива замужней женщины!», «Повезло Потапу», «Я, конечно, все понимаю, красиво, но мне кажется, это уже перебор», «Фигура огонь! Только зачем это выкладывать? Это же не порно журнал!», — пишут комментаторы.

Напомним, после романтичного медового месяца в одном из самых дорогих отелей в Кемере Потап и Настя вернулись к работе. Каменских выступила с концертом в Киеве и впервые прокомментировала слухи о беременности. Потап хвастается в сети прелестями жены — недавно он опубликовал фото полуобнаженной Насти в бассейне.

Также пара активно занимается спортом и демонстрирует утренние тренировки.

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