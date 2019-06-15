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Усик стал вторым в рейтинге лучших чемпионов в истории WBC: названа причина
Всемирный боксерский совет (WBC), в преддверии боя Кшиштофа Гловацки против Майриса Бриедиса, обнародовал топ-10 лучших чемпионов мира по версии WBC в тяжелом весе за всю историю. Об этом сообщает WBN.
Топ-10 чемпионов мира по версии WBC в тяжелом весе:
1. Эвандер Холифилд (США)
2. Александр Усик (Украина)
3. Хуан Карлос Гомес (Куба-Германия)
4. Дэвид Хэй (Великобритания)
5. Тони Беллью (Великобритания)
6. Майрис Бриедис (Латвия)
7. Жолт Эрдеи (Венгрия)
8. Кшиштоф Влодарчик (Польша)
9. Жан-Марк Мормек (Франция)
10. Анаклет Вамба (Франция).
Усик удостоился быть в этом списке благодаря тому, что в 2018 году он сумел объединить все титулы в тяжелом весе и став абсолютным чемпионом мира.
Как известно, в начале июня организация лишила украинца пояса из-за его перехода в супертяжелый вес.
Напомним, что в последнем бою Усик нокаутировал британца Тони Белью. После этой победы в его активе теперь 16 побед в 16 поединках (12 нокаутов). После этого Саша перешел в супертяжелый вес, где должен был драться с камерунцем Карлосом Такамом, однако его дебют в супертяжах отложен
дальнейшая травма отсрочила это событие. Возвращение украинца на ринг ожидается в сентябре.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Александр Усик (16 побед, 12 из них — нокаутом), готовящийся к дебюту в супертяжелом дивизионе, фактически исключил возможность проведения боя в новом для себя весе с опытным россиянином Александром Поветкиным (34 победы, 24 из них — нокаутом, 2 поражения). «Промоутеры разговаривали между собой, но это сильно переводит все в политику. Не хочу боксировать с Александром, потому что это будет политическая грязь с обеих сторон», — рассказал крымчанин.
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