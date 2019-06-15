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"Можно будет в шортах": у Зеленского решили смягчить правила дресс-кода для посетителей
В правила дресс-кода для посетителей Администрации президента Украины будут внесены изменения. Об этом сообщил украинский предприниматель и волонтер Давид Арахамия, пишет Радио Свобода.
«В администрацию уже можно (приходить в шортах — ред.). Меня не пускали. Говорят: дресс-код. Я говорю: кто дресс-код утвердил? Они говорят: не знаем. Я нашел коменданта. Говорю: а почему дресс-код, почему нельзя в шортах? И нашли документы. Поменяли документы. Сейчас можно», — рассказал Арахамия.
Он добавил, что соответствующие изменения внесли в документ, который требовал специального разрешения для посещения здания администрации с ноутбуком.
Ответственная за департамент информационной политики Ирина Победоносцева подтвердила, что в документ, регламентирующий внешний вид сотрудников и посетителей здания АП будет изменен.
«У нас аналогичные идеи и мысли, потому что просто жарко… Пока на официальном уровне это в рабочем процессе… Но это будет точно, потому что мы все поддерживаем эту инициативу и считаем, что правила немного устарели. В ближайшее время должна заработать эта инновация», — отметила Победоносцева.
Ранее сообщалось о том, что в пятницу, 14 июня, у здания Администрации президента установили велостанцию европейской сети Nextbike.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», российский журналист, политолог и политический деятель Андрей Пионтковский считает, что шестого президента Украины Владимира Зеленского невозможно воспринимать как самостоятельного политика. По мнению Пионтковского, Зеленскому самому в голову не могла бы прийти мысль о политической, тем более президентской карьере. Политолог считает, что проект «Зеленский» создан коллективным политтехнологом, обладающим серьезными ресурсами. Также Пионтковский отмечает, что вся избирательная кампания нынешнего президента была технологически блестяще проведена.
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