Украина

В 60 лет на пенсию выйти смогут не все: стало известно, как изменились требования к трудовому стажу

В Украине в текущем году выйти на пенсию могут лишь те, кто имеет 26 лет стажа. Те, у кого стаж от 16 до 26 лет могут рассчитывать на заслуженный отдых только в 63 года. Те же, у кого стаж всего 15 лет, не могут выйти на пенсию раньше 65 лет, пишет АиФ.

На данный момент в Украине повышать возрастную «планку» трудового стажа каждый год, до тех пор, пока на пенсию 60 лет смогут рассчитывать «обладатели» 35-летнего стажа.

В Министерстве социальной политики подсчитали, что с такими темпами в 2028 году на пенсию смогут уйти только половина 60-летних граждан Украины. Второй половине придется работать дольше.

В связи этим, украинцам стоит озаботиться вопросом пенсии заранее. Таким образом, даже несколько лет без официального оформления могут стать причиной, что пенсию начнут выплачивать позже 60 лет.

Как известно, очередной автоматический перерасчет пенсии пройдет в Украине 1 марта 2020 года. Таким образом, в следующем году прожиточный минимум составит 2189 гривен, а минимальные пенсии вырастут с 1669 до 1889 грн. В правительстве отмечают, что «показатель средней заработной платы будет увеличиваться на 50% роста средней заработной платы по стране „плюс“ 50% инфляции».

Напомним, что Пенсионный фонд утвердил показатель средней зарплаты для исчисления пенсии за февраль 2019 года. По информации фонда, за март 2019 года утверждено показатель заработной платы для исчисления средней зарплаты (дохода) в Украине, по которому уплачено страховые взносы в соответствии с Законом Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании».

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Украине на июль 2019 года запланирован второй этап повышения пенсии. Однако часть пенсионеров получит надбавку в размере 67 гривен, тогда как другие могут получить 670 гривен.

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