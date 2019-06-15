Возле аэропорта «Киев» появится уникальный памятник (фото)

История современности

Известный украинский скульптор Владимир Журавель продемонстрировал «ФАКТАМ», как будет выглядеть памятник создателю первого в мире вертолета киевлянину Игорю Сикорскому. Планируется, что фигура авиаконструктора, держащего в руке макет своей винтокрылой машины, будет уже до конца нынешнего лета установлена возле столичного аэропорта «Киев» (бывший «Жуляны»). Фигура Сикорского изготавливается из бронзы. Ее покроют зеленоватой патиной. Пьедестал скульптор решил сделать в виде гранитной полусферы — части земного шара. Материки и острова на ней будут из бронзы.

- Уникальной особенностью этого памятника является то, что фигура имеет лишь одну точку опоры — носок правой ноги, — рассказал «ФАКТАМ» Владимир Журавель. — По крайней мере, в Киеве других памятников с фигурой на одной точке опоры нет. Я решил изобразить Сикорского в молодости. Ведь именно в свои юные годы он разработал и построил в Киеве во дворе дома на Большой Подвальной два первых вертолета. Один из них оторвался от земли. Правда, на борту не было человека — малая мощность двигателя не позволяла винтокрылой машине поднять пилота.

Лицо Сикорского я лепил по его фотографиям, а вот фигуру — по снимкам моего ассистента. Мне нужно было одеть ассистента в костюм начала ХХ века. Нашел подходящую одежду на киностудии имени Александра Довженко. Мой ассистент облачился в нее, и мы провели на киностудии фотосессию.

Скульптор Владимир Журавель

Важный момент: конкурс на лучший проект памятника Сикорскому не проводился. Дело в том, что он будет стоять на частной территории и создается на средства меценатов. В таких случаях меценаты вправе сразу выбрать скульптора — без проведения конкурса. В прошлом году в Киеве в парке «Муромец» был установлен созданный мной памятник богатырю времен Киевской Руси Илье Муромцу. Он тоже сделан за благотворительные средства. Однако размещен на общественной земле. Поэтому творческий конкурс на лучший проект тогда провели. Мою работу комиссия признала лучшей. Напомню, что для памятника Муромцу мне позировал обладатель титула сильнейшего человека мира Василий Вирастюк.

Как сообщали «ФАКТЫ», на углу Андреевского спуска и улицы Боричев ток на столичном Подоле смонтировали памятник знаменитому эстрадному исполнителю, киноактеру, поэту и композитору Александру Вертинскому.

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