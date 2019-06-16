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Венчание в Иерусалиме и медовый месяц на Мальдивах: Дмитрий Комаров раскрыл детали свадьбы с Александрой Кучеренко

Cенсационно объявивший о женитьбе путешественник Дмитрий Комаров признался, что состоял в отношениях с Александрой Кучеренко еще до участия в конкурсе «Танці з зірками». Об этом он сказал Кате Осадчей в программе «Світське життя» вечером 15 июня. Напомним, перед этим пара опубликовала в Instagram фото с венчания в Иерусалиме.

По словам Комарова, его знакомство с Сашей состоялось на конкурсе «Мисс Украина 2016», где она победила, а он был в жюри.

Официальное оформление отношений было тайным и даже на венчание в православном храме Иерусалима пара летела на разных местах в одном самолете, чтобы никто ничего не заподозрил.

Отношения длятся уже более двух лет. Жить стали вместе после свадьбы. Все это время скрывали от всех. На Танцях уже были парой .

Расписались скрытно вдвоем, венчались в православном храме Иерусалима. Летели туда в одном самолёте, но в разных местах, чтобы никто не заподозрил.

Медовый месяц у новоиспеченной семьи уже был, его провели на Мальдивах.

Теперь в планах — как минимум трое детей.

Напомним, еще в мае 2019 года Дмитрий Комаров снялся в провокационной эротической фотосессии.

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