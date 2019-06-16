Локтем в челюсть: бой Всемирной боксерской суперсерии завершился скандалом (видео)

Спорт

Скандальным получился бой в рамках полуфинала Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) между латвийцем Майрисом Бриедисом (26 побед, 19 из них — нокаутом, 1 поражение) и поляком Кшиштофом Гловацки (31 победа, 19 из них — нокаутом, 2 поражения), прошедший в Риге.

Во втором раунде соперники обменялись грязными приемами — сначала Гловацки ударил Бриедиса по затылку, на что латвиец зарядил тому локтем в челюсть. Рефери не стал дисквалифицировать Майриса и позволил продолжить бой. До гонга оставалось секунд десять, и Бриедис под оглушительные крики болельщиков пошел в агрессивную атаку. В итоге, судья в ринге не услышал сигнал о завершении раунда, и секунд через десять Гловацки оказался в глубоком нокдауне, а вскоре после начала третьего раунда — уже в нокауте.

Примечательно, что за несколько часов до начала поединка Всемирный боксерский совет (WBC) отказался выставлять свой пояс. «WBC отозвала санкцию на бой Бриедис — Гловацки. Организаторы WBSS не смогли сохранить целостность боя, они нарушили правила и положения WBC. Мы категорически выступаем против дискриминации и злоупотребление положением с целью нарушения единства нашей институции. WBC изучит возможность дальнейшего участия во втором сезоне WBSS. Вскоре мы объявим о своем решении», — сообщил президент WBC Маурисио Сулейман в интервью Boxing Scene.

К слову, сразу же после боя Бриедис, давая интервью, прямо с ринга обратился к своей девушке Юлии, сделав ей предложение руки и сердца. Примечательно, что пара уже воспитывает троих сыновей — Рафаэлса, Брендонса и родившегося в начале 2018-го Габриэлса. Также у боксера есть еще двое сыновей от предыдущих отношений — 13-летние близнецы Ричардс Даниэлс и Дейвидс Кристапс, проживающие с матерью в Великобритании.

Отметим, что в финале WBSS латвиец встретится с кубинцем Юньером Дортикосом (25 побед, 22 из них — нокаутом, 1 поражение), который в своем бою отправил в нокаут в 10-м раунде американца Эндрю Табити (17 побед, 13 из них — нокаутом, 1 поражение).

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