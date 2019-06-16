Когда в Украине подешевеет черешня: озвучен оптимистический прогноз.

Украина

Цены на клубнику и черешню в Украине могут снизиться только за счет ее качества, а максимальный размер снижения цены может составить 10−15 гривен. Кроме того, средняя цена черешни в 2019 году выше, чем годом ранее, поскольку по-настоящему качественной ягоды мало из-за непогоды в Западной Украине и на юге Украины.

Вместе с тем, по словам руководителя департамента аналитики рынка «Шувар» Татьяна Гетьман в комментарии «Сегодня», черешня долго не хранится, поэтому производители пытаются ее распродать побыстрее, снижая цену — даже вопреки тому, что урожай в этом году ниже прошлогоднего.

Она ожидает, что пик снижения цены на черешню (до 40 гривен за килограмм) будет к середине июня.

Клубника же через неделю может подешеветь до 25—35 гривен за килограмм в зависимости от качества. А вот абрикосы, хотя и станут более вкусными, чем те, что уже продаются, в цене не упадут и их ценники останутся в цифрами в 50−60 гривен, отмечает эксперт плодоовощного рынка Федор Рыбаков.

«На Одесчине заморозки погубили больше половины завязи, поэтому предложение окажется меньше, а цены — на уровне испанских абрикосов, где в этом сезоне они обильно уродили и качество очень хорошее», — объяснил эксперт.

Напомним, ранее и.о. министра здравоохранения объяснила, в чем польза черешен и как правильно есть овощи и фрукты.

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