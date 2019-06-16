26.24 / 26.49 29.51 / 29.90
Киев: +29
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

В сеть попало новое фото последствий ночного взрыва в центре Киева

17:29 16 июня 2019 91
Взрыв
Инф. «ФАКТОВ»

В сети показали новое фото с места ночного взрыва в центре столицы, прогремевшего в ночь на 16 июня на пересечении улиц Бульварно-Кудрявской и Тургеневской. Фото опубликовал в Facebook известный журналист Богдан Кутепов.

«То, что осталось от гаражей после взрыва на Тургеневской. Разгребали завалы в 6:20. Кирпичные кубы где-то 50 на 50 см (огромные куски стены) разлетелись в радиусе метров 30. Меньшие обломки кирпича валяются за 50−80 метров от эпицентра взрыва, в том числе и на детской площадке. Лишь чудом никто не пострадал. Несколько машин побило и в большинстве окон повылетали стекла. В одном подъезде полностью снесло крышу. Впечатление, как будто после обстрела Градами…» — написал он.

Как писали «ФАКТЫ», вероятной причиной взрыва в одном из гаражей в Шевченковском районе Киева могла стать утечка газа. В настоящее время полиция опрашивает владельца гаража. В полиции подтвердили, что потерпевших в результате инцидента нет, однако гаражи повреждены, а три автомобиля — уничтожены полностью.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины