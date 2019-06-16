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В сеть попало новое фото последствий ночного взрыва в центре Киева
В сети показали новое фото с места ночного взрыва в центре столицы, прогремевшего в ночь на 16 июня на пересечении улиц Бульварно-Кудрявской и Тургеневской. Фото опубликовал в Facebook известный журналист Богдан Кутепов.
«То, что осталось от гаражей после взрыва на Тургеневской. Разгребали завалы в 6:20. Кирпичные кубы где-то 50 на 50 см (огромные куски стены) разлетелись в радиусе метров 30. Меньшие обломки кирпича валяются за 50−80 метров от эпицентра взрыва, в том числе и на детской площадке. Лишь чудом никто не пострадал. Несколько машин побило и в большинстве окон повылетали стекла. В одном подъезде полностью снесло крышу. Впечатление, как будто после обстрела Градами…» — написал он.
Как писали «ФАКТЫ», вероятной причиной взрыва в одном из гаражей в Шевченковском районе Киева могла стать утечка газа. В настоящее время полиция опрашивает владельца гаража. В полиции подтвердили, что потерпевших в результате инцидента нет, однако гаражи повреждены, а три автомобиля — уничтожены полностью.
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