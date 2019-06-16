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Происшествия

В Конче Заспе водитель на скорости протаранил сразу три машины: эксклюзивные фото с места ДТП

19:27 16 июня 2019 178
ДТП в Киеве
Василий ТАЛЬСКИЙ, «ФАКТЫ»

В Киеве 16 июня пополудни напротив центрального парка «Конча Заспа» произошло смертельное ДТП. Предварительно удалось выяснить что здесь в левом ряду остановился Lanos. Скорее всего водитель хотел повернуть налево, либо развернуться.

Пока выжидал подходящий момент в машину на скорости влетел Wolkswagen. Почему он, при отличной видимости вовремя не смог увидеть препятствие на своем пути, предстоит выяснить следствию. После сильного удара потерявший прежние габариты Lanos развернуло в обратную сторону. А Wolkswagen ушел влево и еще повредил на стоянке два автомобиля Honda и Hyundai.

Прибывшие медики госпитализировали водителей Lanos и Wolkswagen. А вот 30 летней пассажирке Lanos спасти жизнь не удалось. На месте происшествия работали спасатели. Начато следствие.

Как писали «ФАКТЫ», 15 июня трагическое ДТП произошло на бульваре Дружбы народов в Киеве.

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