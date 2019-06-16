С караваем и шампанским: триумфаторов чемпионата мира U20 тепло встретили в Украине (видео)

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В Украину вернулись украинские футболисты, которые одержали победу в финале чемпионата мира по футболу среди 20-летних. Матч был проведен 15 июня в Лодзе на одноименном стадионе. Сборная Украины сыграла против сборной Южной Кореи.
Как писали «ФАКТЫ», сборная Украины стала главной сенсацией чемпионата мира по футболу среди 20-летних, финишировавшего в Польше. Одолев в группе США (2:1), Катар (1:0) и сыграв вничью с Нигерией (1:1), подопечные Александра Петракова в 1/8 финала разобрались с Панамой (4:1), в четвертьфинале — с Колумбией (1:0), в полуфинале — с Италией (1:0), а в решающем матче — с Южной Кореей (3:1) и впервые в истории стали чемпионами мира. «Проклятие 1/8 финала» снято (дальше этой стадии «желто-синие» не проходили в 2001-м, 2005-м и 2015-м).
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— Никак не могу определиться с планами на вечер. Поэтому в магазине купила презервативы, книгу и... шпатель.