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Вблизи Донецка начались масштабные бои с применением артиллерии: первые подробности
Вечер для жителей оккупированного Донецка оказался неспокойным. Вот что сообщил в Facebook координатор проекта «СтопТеррор» Семен Кабакаев: «В течение 20 минут из Донецка ведут обстрел в сторону позиций ВСУ. Работает тяжелая артиллерия и пулеметы. В оккупированном Донецке подразделения подняты по тревоге».
Горожане подтверждают эту информацию. Они пишут в соцсетях, что слышат «непривычные раскатистые звуки»: «Ж/д и район за переходом — трясутся дома. Давненько такого не было. Страшно!»
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В местных пабликах полно сообщений, что артиллерийский обстрел начался в 21:35, что работают минометы калибра 82 мм и 120 мм, бронетехника и зенитные установки пулеметы и стрелковое оружие. «Со всех стволов решили палить», — констатируют люди.
Пока известно об одном попадании: на улице Башкирской, 70 (Куйбышевский район) «прилетело» в летнюю кухню.
Как всегда, боевики потом во всем обвинят ВСУ, хотя очевидцы дают четкие комментарии, что стрельба идет с позиций террористов.
Офицер ВСУ Анатолий Штефан («Штирлиц») отреагировал на новости с фронта и панические настроения: «Отвечаем так, что сепарня на всех своих пабликах стала пишать». По его словам, все в штатном режиме.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что на Донбассе «командир бригады ЛНР», скрывая боевые потери, распорядился доставить в морг погибших боевиков без документов и в гражданской одежде.
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