Здание Администрации президента превратят в музей: Богдан раскрыл детали

Украина

Из Администрации президента планируют создать организацию, где будут находиться ученые, исследователи, талантливые люди, реформаторы. Об этом заявил глава АП Андрей Богдан в эфире одного из телеканалов.

«Мы планируем создать из Администрации президента организацию, где будут находиться ученые, исследователи, талантливые люди, реформаторы. Мы держим направление на офис европейского типа. Поэтому мы планируем переезд в другое помещение. Это будет „опенспейс“, со стеклянными стенами, куда может спокойно прийти любой гражданин Украины», — отметил Богдан.

На вопрос, что будет со старым зданием, он ответил, что рассматривается несколько вариантов.

«Можно, конечно, продать старое здание АП. А деньги вернуть в бюджет. Но мы рассматриваем и вариант создать в здании на Банковой музей украинской государственности. Ведь такого музея в Украине нет», — сообщил Богдан.

Как известно, перед вторым туром выборов Владимир Зеленский заявил, что хочет перенести Администрацию президента с улицы Банковой в Киеве. Позже заместитель главы администрации Зеленского Кирилл Тимошенко обещал, что переезд обязательно состоится уже в 2019 году. Основные претензии к зданию на Банковой — зашторенные в целях безопасности окна и трудности с работой wi-fi.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», команда Владимира Зеленского все еще не отказалась от идеи перенести Администрацию президента с улицы Банковой в иное место. Варианты озвучиваются разные, но самым вероятным называют конгрессно-выставочный центр «Парковый», где перед выборами находился штаб Зеленского. Он известен в народе как «вертолетная площадка Януковича» и был открыт в 2012 году. Здание рассчитано на единовременное пребывание до трех тысяч человек. Здесь проводятся выставки, приемы, в 2017 году проходила церемония встречи делегации песенного конкурса «Евровидение». В то же время Дмитрий Шимкив, работавший в администрации Петра Порошенко, оценивал стоимость гипотетического переезда в десятки миллионов долларов. Представители Зеленского пока предположительные траты не называли. В любом случае, львиная доля расходов уйдет на поддержание безопасности на новом объекте, обеспечение защищенной связи, создание архива, где будут храниться документы государственной важности.

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