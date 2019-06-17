Никаких уступок: Украине подсказали механизм возвращения Крыма и Донбасса

Украина

Для возвращения оккупированных Россией территорий Донбасса Украине в рамках нормандского формата следует потребовать создания демилитаризированной зоны и введения миротворцев. Ранее сообщалось, что 19 июня состоятся очередные консультации по Донбассу в Минске.

Об этом в авторской колонке на «Радио Свобода» пишет российский политолог и публицист Андрей Пионтковский. По его мнению, лишь такая постановка вопроса позволит Украине остановить кровопролитие, минимизировать шансы дальнейшей российской агрессии и не пойти на уступки стране-агрессору. «После всей кремлевской демагогии последних месяцев о „кровавом Порошенко“ и последних дней о „кровавых противниках Зеленского“ Москве трудно будет от этого простого и очевидного требования отказаться», — считает Пионтковский.

После того, как такой сценарий будет реализован, Украина, по мнению политолога, сможет сосредоточиться на вопросах внутреннего развития.

«Оккупированный Донбасс вернут Украине сразу же после смерти Путина (биологической или политической, неважно). Крым вернется позже — после смерти Русского имперского проекта. И это событие тоже не за горами», — подчеркивает Андрей Пионтковский и добавляет, что возвращение аннексированного полуострова станет окончанием войны.

«Какой трагической ошибкой для Киевской Руси было бы после стольких столетий героического противостояния Орде капитулировать сегодня перед зомби», — добавил политолог.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Андрей Пионтковский заявлял, что нынешнему президенту Украины Владимиру Зеленскому самому в голову не могла бы прийти мысль о политической, тем более президентской карьере. Политолог считает, что проект «Зеленский» создан коллективным политтехнологом, обладающим серьезными ресурсами.

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