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Украинец Бондаренко выиграл второй подряд этап «Бриллиантовой лиги» (видео)
Украинский прыгун в высоту Богдан Бондаренко триумфально завершил свое выступление на этапе «Бриллиантовой лиги», проходившем в Рабате (Марокко). Наш соотечественник с первой попытки брал планки на высоте 2,15, 2,22 и 2,28 м, а после неудачного первого прыжка на высоту 2,33 м, на который выходил уже в ранге победителя, Богдан принял решение завершить выступление.
Видео победного прыжка Бондаренко
«Было очень приятно выступать в Рабате, так как я выигрывал здесь несколько раз. Соревнования были напряженными и сложными. Я следовал некой тактике, которая не позволила прыгнуть выше своего результата, хоть я и хотел добиться большего. Моей главной целью является чемпионат мира в Дохе, где я хочу добыть золотую медаль», — рассказал наш спортсмен в комментарии пресс-службе соревнований.
Отметим, что это вторая подряд победа Бондаренко на этапе «Бриллиантовой лиги» — десять дней назад нашему спортсмену не оказалось равных в Риме.
Добавим, что бронзовую медаль на дистанции 800 метров завоевала украинка Ольга Ляховая. Наша спортсменка показала лучший результат в сезоне (2:00.35 сек), уступив лишь Нелли Джепкосгеи из Кении (1:59.50 сек) и эфиопке Хабитам Алему (1:59.90 сек).
Следующий этап «Бриллиантовой лиги» пройдет 30 июня в американских Юджине и Стєнфорде.
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