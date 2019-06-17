Украинец Бондаренко выиграл второй подряд этап «Бриллиантовой лиги» (видео)

Спорт

Украинский прыгун в высоту Богдан Бондаренко триумфально завершил свое выступление на этапе «Бриллиантовой лиги», проходившем в Рабате (Марокко). Наш соотечественник с первой попытки брал планки на высоте 2,15, 2,22 и 2,28 м, а после неудачного первого прыжка на высоту 2,33 м, на который выходил уже в ранге победителя, Богдан принял решение завершить выступление.

Видео победного прыжка Бондаренко

«Было очень приятно выступать в Рабате, так как я выигрывал здесь несколько раз. Соревнования были напряженными и сложными. Я следовал некой тактике, которая не позволила прыгнуть выше своего результата, хоть я и хотел добиться большего. Моей главной целью является чемпионат мира в Дохе, где я хочу добыть золотую медаль», — рассказал наш спортсмен в комментарии пресс-службе соревнований.

Отметим, что это вторая подряд победа Бондаренко на этапе «Бриллиантовой лиги» — десять дней назад нашему спортсмену не оказалось равных в Риме.

Добавим, что бронзовую медаль на дистанции 800 метров завоевала украинка Ольга Ляховая. Наша спортсменка показала лучший результат в сезоне (2:00.35 сек), уступив лишь Нелли Джепкосгеи из Кении (1:59.50 сек) и эфиопке Хабитам Алему (1:59.90 сек).

Следующий этап «Бриллиантовой лиги» пройдет 30 июня в американских Юджине и Стєнфорде.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что украинская красавица-легкоатлетка выиграла необычный турнир.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter