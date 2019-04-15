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В Киеве мужчина с моста прыгнул в Днепр: первые подробности с места ЧП
Утром в понедельник, 15 апреля, в Киеве мужчина прыгнул с моста в Днепр. ЧП произошло на Северном мосту. Ранее сообщалось, что в Сумах полицейским удалось уговорить мужчину, который пытался покончить с собой, не прыгать с моста.
Как сообщает «Киев Оперативный», на место происшествия оперативно прибыли спасатели — чрезвычайное происшествие произошло недалеко от их части. Водолазы обнаружили на поверхности воды лишь сумку мужчины, а сам он находился на глубине одного метра и шел ко дну.
Мужчину 1964 года рождения вытащили из воды и оказали первую домедицинскую помощь, а потом передали медикам. Причину и обстоятельства данного случая установят правоохранительные органы.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Каменец-Подольском житель Винницкой области решил покончить с собой и прыгнул с Новоплановского моста. Молодой человек, упав с 38-метровой высоты в воду, чудом остался жив, получив лишь сотрясение мозга и ушиб носа
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