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Ужасное смертельное ДТП под Одессой: много погибших (фото)
В понедельник, 17 июня, на автотрассе Одесса-Киев Lexus буквально влетел в ВАЗ, от которого осталась лишь груда обломков. Ранее сообщалось о смертельном ДТП на автодороге Киев-Харьков-Довжанский.
ДТП случилось в Великомихайловском районе Одесской области, в десяти километрах от села Воробьево. Как сообщили в полиции, ехавший в Одессу водитель Lexus не справился с управлением и на скорости въехал в припаркованный на обочине ВАЗ. От удара последний отбросило на легковой автомобиль, стоявший рядом. По словам очевидцев ЧП, «от ВАЗа осталась лишь груда обломков».
«В результате аварии водитель и двое пассажиров ВАЗа получили тяжелые травмы и скончались по дороге в больницу. Еще один пассажир, а также водитель Lexus с двумя его пассажирами госпитализированы с травмами различной степени тяжести», — информировали в полиции.
Сейчас на месте происшествия работают правоохранители. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Конче-Заспе водитель на скорости протаранил сразу три машины, одна из пострадавших скончалась на месте.
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