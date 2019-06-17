Зеленский рассказал, что будет делать, если суд признает роспуск Рады незаконным

Украина

Во время визита во Францию президент Украины Владимир Зеленский, чей указ о законности роспуска Верховной Рады и досрочных парламентских выборах рассматривает Конституционный суд, считает, что решение суда будет «однозначным».

Об этом он заявил в комментарии журналистке «Нового времени» Кристине Бердинских. «Я думаю, что решение Конституционного суда Украины будет однозначным. Я считаю, что мы все делали по закону. Я распустил Раду и по закону, и по запросу общества. Поэтому и думаю, что решение будет таким, а не иным», — отметил Зеленский.

На уточняющий вопрос, как он поступит, если КС признает его указ неконституционным, Зеленский добавил: «Давайте дождемся решения. Они и так затягивают, мне кажется. Но главное, что я не хочу влиять на украинский суд».

Журналістка НВ Крістіна Бердинських запитала Володимира Зеленського про його зустріч з лідером ВО Батьківщина Юлією Тимошенко. pic.twitter.com/yskLt35U8X — Новое Время (@tweetsNV) 17 июня 2019 г.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», спикер Верховной Рады Андрей Парубий передал в Конституционный суд документы, которые, по его словам, свидетельствуют о существовании в Раде парламентского большинства до выхода из коалиции фракции «Народный фронт».

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