26.27 / 26.54 29.56 / 29.99
Киев: +30
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Роспуск Рады: Парубий передал в Конституционный суд важные документы о коалиции

16:02 14 июня 2019 103
Верховная Рада Украины
Инф. «ФАКТОВ»

В Конституционный суд Украины, большая палата которого рассматривает вопрос о соответствии Основному закону указ президента Владимира Зеленского о роспуске парламента и досрочных выборах в Верховную Раду, передан список народных депутатов, входивших в коалицию.

Как сообщает «Интерфакс-Украина», документы в Конституционный суд передал спикер парламента Андрей Парубий. Также председатель парламента направил в КС заявления о выходе из коалиции, поступавшие в аппарат Верховной Рады.

«В начале коалиция насчитывала 302 народных депутата, я передал все заявления народных депутатов, которые написали заявления о выходе из коалиции, и если количество этих заявлений отнять от цифры 302, то получается более 226», — добавил Парубий. По его словам, помимо фракций в большинство входили и внефракционные нардепы.

«Конституционный суд имеет на сегодня достаточно документально заверенных данных, чтобы четко сделать вывод о том, что и в 2016 году и в мае (2019 года. Ред.), до выхода „Народного фронта“, в коалиции насчитывалось более 226 народных депутатов», — резюмировал спикер Верховной Рады.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Владимир Зеленский выступил в Конституционном суде и заявил, что его указ о роспуске парламента соответствует «букве и духу закона».

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины