Украина

Роспуск Рады: Парубий передал в Конституционный суд важные документы о коалиции

В Конституционный суд Украины, большая палата которого рассматривает вопрос о соответствии Основному закону указ президента Владимира Зеленского о роспуске парламента и досрочных выборах в Верховную Раду, передан список народных депутатов, входивших в коалицию.

Как сообщает «Интерфакс-Украина», документы в Конституционный суд передал спикер парламента Андрей Парубий. Также председатель парламента направил в КС заявления о выходе из коалиции, поступавшие в аппарат Верховной Рады.

«В начале коалиция насчитывала 302 народных депутата, я передал все заявления народных депутатов, которые написали заявления о выходе из коалиции, и если количество этих заявлений отнять от цифры 302, то получается более 226», — добавил Парубий. По его словам, помимо фракций в большинство входили и внефракционные нардепы.

«Конституционный суд имеет на сегодня достаточно документально заверенных данных, чтобы четко сделать вывод о том, что и в 2016 году и в мае (2019 года. Ред.), до выхода „Народного фронта“, в коалиции насчитывалось более 226 народных депутатов», — резюмировал спикер Верховной Рады.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Владимир Зеленский выступил в Конституционном суде и заявил, что его указ о роспуске парламента соответствует «букве и духу закона».

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