Политика

Геращенко призвала Гройсмана не играть с врагом в поддавки

Первый вице-спикер парламента Ирина Геращенко резко раскритиковала позицию премьер-министра Владимира Гройсмана, который, по ее словам, «начал кастинг» на эту должность, о том, что политические силы, которые уже несколько лет представлены в Раде, «должны отойти в прошлое».

Напомним, в эфире телеканала ICTV в воскресенье, 16 июня, Гройсман назвал «старыми партиями» политсилы Петра Порошенко и Юлии Тимошенко. При этом премьер выразил уверенность, что парламенту нужны не только «новые лица», но и опытные политики в составе новых политсил.

По словам Геращенко, нужно помнить «уроки столетней давности, когда амбиции и распри, недальновидность, взаимные обиды и неумение объединиться уничтожили шанс Украины на независимость».

Политик обратила внимание на то, что «люди разных политических поколений и опыта, исповедуют общую старую политическую культуру — унижения оппонентов, предательство вчерашних товарищей, неуважение к командам, которые формировали их профессиональный карьерный рост и успех».

Нивелирование успеха той команды, которая дала шанс Гройсману как политику, по мнению Геращенко, унижает Украину и не соответствует европейским практикам и правилам.

«Призываю всех партнеров по демократическому лагерю: давайте пройдем избирательную кампанию достойно. Без взаимного уничтожения и перехода на персоналии. Иначе выигрывает третий. И это точно будет чужая команда. Враждебная Украине. С уважением, этот мой призыв — ко всем», — написала политик в Facebook.

Напомним, в конце мая премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что уходит в отставку. Он идет на парламентские выборы, а также заявил о готовности поработать в новом правительстве.

Вместе с тем, Владимир Гройсман отказался от предложения пятого президента Украины Петра Порошенко идти на парламентские выборы в составе одной политической силы.

В интервью «ФАКТАМ» директор фонда «Демократические инициативы» Ирина Бекешкина заявила, что Гройсман не сможет попасть в новый парламент со своей партией.

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