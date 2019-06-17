Происшествия

Упали с высоты 9 этажа: под Днепром произошло смертельное ЧП со школьницами

В Желтых Водах в воскресенье, 16 июня, произошла трагедия — две девятиклассницы упали с девятого этажа на пятый в недостроенной многоэтажке. Одна девочка погибла, вторая госпитализирована в тяжелом состоянии. В конце мая в Киеве с крыши 9-этажного жилого дома упал парень и погиб.

Как сообщают местные жители в группе «Подслушано в Желтых Водах» в Facebook, одну из девочек зовут Катя. Она выжила, упав на Карину, которая погибла.

В областной полиции сайту «Днепр вечерний» подтвердили эту информацию.

«Две девятиклассницы 2004 года рождения упали с девятого этажа на пятый. Одна девочка погибла на месте, вторую в тяжелом состоянии госпитализировали», — сообщила пресс-офицер ГУ НП в Днепропетровской области Анна Старчевская.

По словам горожан, недострою уже около 30 лет, и там не впервые случилась трагедия.

Сейчас полиция устанавливает все обстоятельства несчастного случая.

Напомним, в Киеве горе-экстремал прыгнул с высотки и повис на столбе. А под Киевом в селе Петропавловская Борщаговка случилась трагедия — двухлетний мальчик выпал из окна многоэтажки. Ребенок упал с высоты восьмого этажа, и полученные травмы оказались смертельными. Приехавшая бригада «скорой помощи» уже ничем помочь не могла и только зафиксировала летальный исход.

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