Зеленского предупредили об опасности мира на условиях Путина

Украина

Президент России Владимир Путин занимает выжидательную позицию к своему украинскому коллеге Владимиру Зеленскому, так как не понимает «подходы нового главы Украины к основным вопросам повестки дня». Об этом на «Белсат» пишет известный украинский журналист Владимир Портников.

При этом он отмечает, что путинское ожидание не пассивное. Эскалация на Донбассе, демонстративная выдача российских паспортов жителям оккупированных территорий — так глава Кремля принуждает Владимира Зеленского к миру по-путински.

По словам Портникова, Путину спешить некуда, а Зеленскому — есть куда. Основной вопрос для большинства украинцев — это прекращение войны. Голосовавшие за шестого президента ожидают от него мира в Украине.

Но, как отмечает журналист, большинство украинцев до сих пор не хотят понять, что ключи от мира находятся не в Киеве, а в Москве.

«Вопрос не в правильности украинского подхода, а в российской готовности прекратить эскалацию и вывести свои войска с оккупированных территорий. Вопрос в очевидном нежелании Кремля просто перестать стрелять. Вопрос в том, что Кремлю выгодно стрелять в ситуации этого украинского непонимания — потому что это дестабилизирует любую украинскую власть, порождает хаос и позволяет выжидать бесконечно долго», — пишет он.

Портников акцентирует внимание на том, что в такой ситуации любой президент Украины (не только Зеленский) находится в безвыходной ситуации с точки зрения свободы действий.

«Если он даже и поймет, что единственный возможный способ прекращения войны — согласиться с российскими условиями, это может вызвать бунт активной части общества. И тогда стрелять придётся уже по своим. Так у Путина не выиграешь», — считает журналист.

По его мнению, чтобы выиграть у Путина, нужно действовать как Путин, т. е выжидать, когда позиция Кремля начнет меняться под воздействием тех или иных внешних или внутренних факторов.

Он напоминает, что это пытался делать Петр Порошенко, когда убедился, что его российский визави не собирается прекращать войну. Владимиру Зеленскому Портников предрекает политическую судьбу своего предшественника.

Как писали «ФАКТЫ», президент России Владимир Путин так и не поздравил своего украинского коллегу Владимира Зеленского с победой на президентских выборах. Глава Кремля объяснил это тем, что ему не нравятся высказывания украинского гаранта по отношению к России.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter