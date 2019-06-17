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Киевлян предупредили о сильном загрязнении воздуха в столице: как себя защитить
Жителям Киева, где с прошлой недели наблюдается сильное загрязнение воздуха, медики рекомендуют защищаться масками или фильтрами для носа и больше пить воды.
Как сообщили в ГосЧС, ссылаясь на данные постов наблюдения ЦГО им. Бориса Срезневского, 12−13 июня уровень загрязнения диоксидом азота достиг преимущественно 5 — 6 среднесуточных предельно допустимых концентраций в районах: ул. Скляренко, Оболонского проспекта, Бессарабской и Демеевская площадей.
По прогнозу Гидрометцентра, такие метеоусловия продержатся в столице до 18 июня.
По словам доктора медицинских наук, заведующего кафедрой клинической, лабораторной иммунологии и аллергологии Нацмедакадемии последипломного образования Виктора Литуса, в жаркий засушливый период в Киеве, когда значительно ухудшается состояние воздуха, следует защищать дыхательные пути специальными масками или фильтрами для носа, которые остановят попадания пыли и аллергенов.
«Я рекомендую пациентам надевать маски, а в особо жаркие периоды, как сейчас, можно применять фильтры в нос — они позволяют дышать носом и при этом не пропускают пыль и аллергены. Также надо пить больше воды», — цитирует медика УНН.
Он отметил, что состояние воздуха в мегаполисе ухудшается из-за жары, накопления пыли и отсутствие ветра, который бы сдувал смог. Как подчеркнул врач, пыль может подниматься на уровень 7−9 этажей, а на уровне 4 этажа ее может быть меньше. Также уменьшается уровень загрязненного воздуха у воды, тогда как в центре города, воздух хуже.
По предварительным данным, 30-градусная жара, установившаяся в Украине, в том числе и в столице, ослабеет через неделю — с 25 июня.
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