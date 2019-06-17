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«Стал для меня всем миром»: Александра Кучеренко трогательно поздравила Дмитрия Комарова с днем рождения
Известный телепутешественник Дмитрий Комаров празднует день рождения. Ведущему исполнилось 36 лет, и по этому случаю он получил трогательное поздравление от супруги Александры Кучеренко. Пара недавно произвела сенсацию, рассказав о состоявшейся свадьбе. Теперь Александра считает, что после бракосочетания день рождения Дмитрия стал их общим праздником.
«Поздравляю тебя с нашим праздником! Нашим, ведь теперь есть только „мы“)) Ты стал для меня всем миром и каждый день открываешь свой мир мне. Вместе мы отправились в лучшее путешествие, которое только может быть, — наша жизнь. Счастливая, радостная, яркая, нескучная, удивительная, захватывающая — пусть она будет именно такой! Люблю», — написала Кучеренко в Instagram, приложив семейное фото.
Напомним, Дмитрий Комаров и Александра Кучеренко опубликовали свои фото со свадьбы в Иерусалиме. Свой медовый месяц пара провела на Мальдивах. Отношения Комарова и Кучеренко, как оказалось, длятся более двух лет. Познакомились будущие муж и жена на шоу «Мисс Украина — 2016», где Дмитрий был в жюри, а Александра стала победительницей.
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