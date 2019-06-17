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Почти Венеция: в Киеве ливень затопил дороги (фото, видео)
В Киеве сильный ливень затопил улицы. Особенно ярко проблема проявилась в тех микрорайонах, которые традиционно страдают от непочищенных «ливневок». Так, яркими фото поделились в соцсетях жители Троещины. Снимки сделаны на улице Бальзака.
Лужи были настолько глубокими, что вода заливала салоны автобусов с низкой посадкой. Остановки общественного транспорта также оказались в центре озера.
Из-за затопленных улиц затруднен проезд в левобережной части города.
Есть уже и первые пострадавшие от непогоды. В районе жилмассива Радужный мужчина упал с мотоцикла, повредил ключицу и был госпитализирован. Об этом сообщает «Киев Оперативный».
Напомним, синоптики обещают, что до конца суток 17 июня дожди ожидаются в Житомирской, Винницкой, Киевской области и в столице.
Народные синоптики прогнозируют, что 18−19 июня осадков станет больше, а дневная температура немного снизится, переносить жару станет легче.
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— Знаете, в детстве я боялся темноты. Теперь же, когда вижу свой счет за электроэнергию, я боюсь света!..