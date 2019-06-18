Происшествия

Участвовали даже дети: под Ровно пассажиры устроили жесткую драку за места в автобусе

В Ровенской области пассажиры подрались из-за мест в маршрутке. В потасовке участвовали отцы семейств, женщины лупили друг друга сумочками, даже дети не остались в стороне от конфликта.

Скандальная история случилась поздно вечером 16 июня. Собравшиеся на остановке пассажиры ждали последнюю маршрутку из Костополя в Березно. Нетрезвый пассажир с женой не захотели пустить в подъехавший автобус женщину с детьми, сославшись, что и так тесно. Это и стало поводом для массовой драки.

Видео содержит нецензурную лексику

Автор видео Яна Брагина рассказала Радио Трек, чем закончился инцидент. В маршрутке действительно было жарко и тесно, но место для женщины нашлось бы. В итоге инициатор драки — пьяный мужчина — вместе с женой поехали дальше, а женщина в розовом осталась на остановке.

Жители района, комментируя инцидент, считают, что виновен в том числе и водитель маршрутки и его привычка пускать в салон нетрезвых пассажиров.

Напомним, ранее в Киеве пассажиры троллейбуса жестоко избили пьяного мужчину, а в Николаевской области подрались водитель и пассажир маршрутки, не поделив место.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter