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Участвовали даже дети: под Ровно пассажиры устроили жесткую драку за места в автобусе
В Ровенской области пассажиры подрались из-за мест в маршрутке. В потасовке участвовали отцы семейств, женщины лупили друг друга сумочками, даже дети не остались в стороне от конфликта.
Скандальная история случилась поздно вечером 16 июня. Собравшиеся на остановке пассажиры ждали последнюю маршрутку из Костополя в Березно. Нетрезвый пассажир с женой не захотели пустить в подъехавший автобус женщину с детьми, сославшись, что и так тесно. Это и стало поводом для массовой драки.
Видео содержит нецензурную лексику
Автор видео Яна Брагина рассказала Радио Трек, чем закончился инцидент. В маршрутке действительно было жарко и тесно, но место для женщины нашлось бы. В итоге инициатор драки — пьяный мужчина — вместе с женой поехали дальше, а женщина в розовом осталась на остановке.
Жители района, комментируя инцидент, считают, что виновен в том числе и водитель маршрутки и его привычка пускать в салон нетрезвых пассажиров.
Напомним, ранее в Киеве пассажиры троллейбуса жестоко избили пьяного мужчину, а в Николаевской области подрались водитель и пассажир маршрутки, не поделив место.
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— Люся, а зачем столько кактусов у тебя на окне? Небось, чтобы мужики не залезали? — Нет, Катя, чтобы не выпрыгивали...