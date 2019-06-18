Украина

"Вот так Тропу мы Царскую прохлопали": в сеть выложили печальные фото из Крыма

В оккупированной Ялте Солнечная (Царская) тропа — некогда любимое место пешеходных прогулок царского семейства Романовых, а потом и многочисленных туристов, после аннексии Крыма постепенно разрушается. Ранее сообщалось о блокировании свободного доступа крымчан к морю в урочище Батилиман, которое захватило Минобороны России.

Фотографии сегодняшней Солнечной тропы в Twitter выложила крымский блогер RoksolanaToday&Крым и привела один из комментариев «печальных жителей Ялты»:

«В Гурзуфе ли, в Кастрополе, иль в Ялте ли —

Тот не здоров, а этого вдруг прёт…

Вот так Тропу мы Царскую прохлопали, —

Ведь там не ходит „честный“ наш народ?»

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в сеть выложили фото некогда популярных курортов в Крыму, на пляжах которых в длинные выходные дни было пустынно.

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