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"Вот так Тропу мы Царскую прохлопали": в сеть выложили печальные фото из Крыма
В оккупированной Ялте Солнечная (Царская) тропа — некогда любимое место пешеходных прогулок царского семейства Романовых, а потом и многочисленных туристов, после аннексии Крыма постепенно разрушается. Ранее сообщалось о блокировании свободного доступа крымчан к морю в урочище Батилиман, которое захватило Минобороны России.
Фотографии сегодняшней Солнечной тропы в Twitter выложила крымский блогер RoksolanaToday&Крым и привела один из комментариев «печальных жителей Ялты»:
«В Гурзуфе ли, в Кастрополе, иль в Ялте ли —
Тот не здоров, а этого вдруг прёт…
Вот так Тропу мы Царскую прохлопали, —
Ведь там не ходит „честный“ наш народ?»
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в сеть выложили фото некогда популярных курортов в Крыму, на пляжах которых в длинные выходные дни было пустынно.
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