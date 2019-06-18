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Чисто только в центре: в сети появилось свежее видео из Донецка
Донецк, который когда-то называли городом миллиона роз, за время прихода «русского мира» превратился в захудалый, серый и грязный городок с грудами мусора во дворах и скверах. Чистый и ухоженный только центр и те районы, где находятся так называемые «властные структуры».
Житель оккупированного Донецка Игорь Полтавец снял видео, в котором показал отремонтированный автовокзал «Южный» и сквер, разбитый возле автовокзала и торгового центра «Золотое кольцо».
На «Южном» оживленно, как и раньше. Пенсионеры, в основном, едут до блокпостов, чтобы потом попасть на свободную украинскую территорию. Стало много маршрутов в сторону России и оккупированного Крыма — Тула, Москва, Краснодар, Ростов, Севастополь и Симферополь. Если раньше туда летали самолеты и ходили поезда, то сейчас главный транспорт оккупированной столицы Донбасса — автобусы.
Сквер возле автовокзала чистотой не блещет. Дончанин демонстрирует переполненные мусорные урны и разбросанные бумажки и пластик вокруг лавок на территории. Мусор практически возле каждой лавки.
Блогер также жалуется на дороги, особенно в сторону от центральных улиц.
«Взять даже мой двор, находится в центре Донецка. Сколько я уже писал в мэрию, чтобы залатали дыры. Там дыры — сплошные. Я лично дважды в 2016 и 2017 годах обращался в мэрию, но к сожалению, это не привело ни к каким результатам. Запросы были письменные, я просил дать ответ — но никто и ничего. Рядом — латают, свежее полотно вырезают (там, где нормальная дорога), и заново закатывают. А дворы все разбиты», — рассказал он.
Другие дончане подтверждают, что облагораживают лишь центральные улицы Донецка, чтобы сделать «картинку для сюжета».
Напомним, массовое разграбление Донецка и отжимы имущества граждан начались с первого боя в аэропорту и взятия Metro весной 2014 года. Ранее «ФАКТЫ» публиковали свежие фото разрушенного города.
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