- 13:33 Украина – Нигерия: онлайн-трансляция матча чемпионата мира
- 13:27 Стоит невыносимая вонь: в сети показали фото заваленного мусором Донецка
- 13:23 «Челси» — «Арсенал»: где смотреть онлайн финал Лиги Европы
- 13:12 Бойцы «Азова» уничтожили огневую точку боевиков на Донбассе: видео операции
- 13:10 "Антикоррупционеры" погорели на взятке в 100 тысяч долларов
- 13:06 Политический кризис в Австрии: кто и зачем подставил Себастьяна Курца
- 13:04 Найдется человек, который отдаст приказ стрелять: Бабченко рассказал об угрозе нового Майдана
- 12:55 Любимые блюда: стало известно, что Кейт Миддлтон готовит для своей семьи
- 12:52 Сергей Бабкин с беременной женой Снежаной снялись обнаженными
- 12:44 Названа причина пожара на территории завода «Кузня на Рыбальском»
Стоит невыносимая вонь: в сети показали фото заваленного мусором Донецка
Всегда чистый и процветающий Донецк за время прихода «русского мира» превратился в захолустье, утопающее в грудах мусора.
Если до войны коммунальщики постоянно убирали улицы и дворы, проводили санобработку многоэтажек, высаживали цветы, то теперь знаменитые розы можно увидеть в центре бывшей столицы Донбасса. А мусор вывозится только из районов, где находятся так называемые «власти ДНР». Жители не только отдаленных районов, но и центра, жалуются на неприятный запах, груды отходов и крыс в подвалах домов.
Фото Донецка заваленного мусором в Twitter опубликовал журналист Денис Казанский.
«В некоторых районах Донецка опять не вывозится мусор. Зимой не вывозили, объясняя все снегом и погодными условиями. Сейчас просто забили, несмотря на жару и солнцепек», — пишет он.
После пяти лет войны, даже у многих сторонников оккупантов на смену эмоциональному подъему пришло понимание и разочарование.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что в оккупированном Донецке продолжают функционировать палатки, где можно записаться повоевать за «ДНР». Желающих записаться немного. Чтобы привлечь в палатки потенциальных новобранцев, организаторы придумали оригинальный способ — погромче включили шансон.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Разговор двух девочек в детском саду: — А у меня папа новый! — А как его зовут? — Дядя Миша. — Петренко? — Да. — А-а! Этот хороший! Он у нас в прошлом году папой был.