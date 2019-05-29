Стоит невыносимая вонь: в сети показали фото заваленного мусором Донецка

Украина

Всегда чистый и процветающий Донецк за время прихода «русского мира» превратился в захолустье, утопающее в грудах мусора.

Если до войны коммунальщики постоянно убирали улицы и дворы, проводили санобработку многоэтажек, высаживали цветы, то теперь знаменитые розы можно увидеть в центре бывшей столицы Донбасса. А мусор вывозится только из районов, где находятся так называемые «власти ДНР». Жители не только отдаленных районов, но и центра, жалуются на неприятный запах, груды отходов и крыс в подвалах домов.

Фото Донецка заваленного мусором в Twitter опубликовал журналист Денис Казанский.

«В некоторых районах Донецка опять не вывозится мусор. Зимой не вывозили, объясняя все снегом и погодными условиями. Сейчас просто забили, несмотря на жару и солнцепек», — пишет он.

После пяти лет войны, даже у многих сторонников оккупантов на смену эмоциональному подъему пришло понимание и разочарование.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в оккупированном Донецке продолжают функционировать палатки, где можно записаться повоевать за «ДНР». Желающих записаться немного. Чтобы привлечь в палатки потенциальных новобранцев, организаторы придумали оригинальный способ — погромче включили шансон.

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