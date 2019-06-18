100 млн и три футболиста: названы условия возвращения Неймара в «Барселону»

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Каталонская «Барселона» ведет переговоры о возвращении в команду нападающего «ПСЖ» и сборной Бразилии Неймара. Согласно информации бразильского издания Globoesporte, за звездного футболиста парижане получат 100 миллионов долларов и трех футболистов «блаугранас» — речь идет о защитнике Самуэле Умтити, полузащитнике Иване Ракитиче и нападающем Усмане Дембеле.

При этом руководство «ПСЖ» не против расстаться со своим лидером, проведшим за два сезона во всех турнирах за парижан 58 матчей и забившим 51 мяч, поскольку хотят видеть в команде только тех игроков, которые «готовы выкладываться на максимум, защищать честь этой футболки и поддерживать проект этого клуба». «С теми же, кто не хочет делать этого или же не понимает этого, мы встречаемся и общаемся. Существуют контракты, которые нужно уважать, но наш приоритет теперь — преданность проекту. Никто не заставлял Неймара подписывать контракт, никто не вынуждал его делать это. Он пришел в „ПСЖ“ с полным пониманием причин, ради которых он это делает», — отметил президент «ПСЖ» Нассер аль-Хелайфи в комментарии France Football.

Напомним, что Неймар со скандалом покинул «Барселону» летом 2017 года. Уже практически договорившись с «ПСЖ», бразильский футболист, трансфер которого был оценен в 222 млн евро, вместе со своим отцом оттягивали переход для того, чтобы получить дополнительные бонусы от «Барселоны». И теперь каталонцы хотят услышать публичные извинения от звездного нападающего.

Добавим, что сам футболист на данный момент восстанавливается после травмы связок голеностопа, полученной в товарищеском матче с Катаром, из-за которой вынужден пропустить проходящий в Бразилии Кубок Америки.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что самого дорогого футболиста мира обвинили в изнасиловании, после чего модель рассказала в телеэфире о ночи с Неймаром.

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