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Происшествия

В центре Днепра маршрутка переехала женщину: в сеть попало жуткое видео происшествия

15:14 18 июня 2019 44
маршрутка в Днепре
Инф. «ФАКТОВ»

Во вторник, 18 июня, в Днепре маршрутное такси наехало на женщину и еще несколько метров протянуло ее под колесами. Ранее в Харькове в ДТП с участием маршрутного такси пострадали 15 человек.

Инцидент в Днепре произошел около 12:20 на проспекте Яворницкого в районе улицы Гоголя.

Водитель маршрутки № 87А остановился вместе с КамАЗом, чтобы пропустить пешеходов. Когда микроавтобус начал движение, из-за КамАЗа неожиданно на пешеходный переход выбежала женщина — и водитель ее не заметил. По его словам, маршрутка подпрыгнула, но он подумал, что это из-за брусчатки. Затем ему стали сигналить, он понял, что что-то не так и остановился.

На видео, которое опубликовал «Информатор», видно, что женщина начала переходить дорогу, но неожиданно упала. После этого на нее наехала маршрутка и еще несколько метров протянула ее под колесами.

Ранее «ФАКТЫ» писали о ЧП с городскими маршрутками, у которых во время движения отваливались колеса, что создавало аварийные ситуации.

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