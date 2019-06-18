Муж взбесил жену стрижкой домашнего кота «под тигра», превратив его в «аккордеон» (фото)

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Отец семейства из города Сан-Диего (американский штат Калифорния) решил подстричь семейного кота по кличке Оливер «под тигра», сделав ему полоски. При этом он не стал спрашивать разрешения у своей жены, которая пришла в ужас, увидев результат.

Дочь супругов Кэйтрин Кристин разместила в соцсети Twitter фотографии домашнего любимца. А также разместила там послание своей матери. «Я убью вашего отца!!! Он отвез Оливера к парикмахеру и вот каким тот вернулся… Меня всерьез тянет на рвоту. Я так зла! Не могу даже смотреть на Оливера. Он выглядит абсолютным посмешищем», — написала разъяренная женщина дочке.

Однако пользователи сети нашли Оливера очень милым, хотя, как отметили некоторые, кот стал больше похож на «аккордеон», чем на тигра.

А многих эта ситуация повеселила, и они были благодарны американцу за пережитые положительные эмоции. «Твой папа сделал сегодня интернет немного лучше. Не все герои носят плащи», — написал один из комментаторов.

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